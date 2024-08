'La conquista del Cervino' va in scena al Mav

Al Mav - Museo dell'artigianato valdostano di tradizione va in scena lo spettacolo teatrale 'La Conquista del Cervino'. L'appuntamento è per sabato 31 agosto alle 21.

La scalata del Cervino è una delle più grandi sfide che la storia dell'alpinismo ricordi e l'inizio di un nuovo modo di vivere la montagna. Lo spettacolo mette in scena la sfida tra Jean Antoine Carrel e Edward Whimper per la conquista dell'iconica vetta.

Jean Antoine Carrel, il bersagliere, la guida di Valtournenche, dopo aver combattuto sui campi di battaglia del Risorgimento italiano, una volta fatta l'Italia, si trova davanti all'ultima sfida: la conquista della montagna più bella delle Alpi. Il racconto ripercorre le tappe della sfida tra i due alpinisti per la conquista della vetta, le scalate e le sconfitte. E così il traguardo si avvicinava a poco a poco, fino a quel luglio del 1865. In dieci giorni tutto quanto il destino umano può riservare è stato concentrato nella storia personale di pochi. La salita, la fatica, la morte, l'amicizia e la fratellanza.

Lo spettacolo è un inno alla bellezza delle montagne valdostane, una storia del cambiamento della montagna nell'ultimo secolo e un omaggio a coloro che la amano e la vivono ogni giorno.

In scena il narratore Roberto Anglisani, vincitore di numerosi premi a livello nazionale e internazionale, per la regia di Livio Viano. La produzione è del Teatro d'Aosta.

L'evento è una delle proposte collaterali all'esposizione 'Spirito Montano, scultori valdostani raccontano'. Per l'occasione il Mav sarà straordinariamente aperto al pubblico dalle 18 alle 21 per permettere a tutti coloro che lo desiderano di visitare il museo e la mostra prima dello spettacolo.

Il costo del biglietto allo spettacolo è di 5 euro (comprensivo dell'ingresso al museo). I tagliandi sono in vendita sul sito www.lartisana.vda.it/biglietti.



