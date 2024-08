Cadono in un crepaccio sul Monte Bianco, un morto e un ferito

Un alpinista di 67 anni è morto e il suo compagno di cordata sessantaduenne è rimasto ferito a seguito della caduta in un crepaccio sul versante francese del Monte Bianco. L'incidente è avvenuto giovedì mattina, mentre i due erano impegnati nella discesa della via normale.

I due uomini, entrambi francesi - riporta la stampa d'oltralpe - sono scivolati e caduti in un crepaccio profondo 15 metri, a quota 4.600 metri. Sono finiti in quell'area dopo aver deciso una deviazione per evitare una cresta ghiacciata. La compagna di uno dei due, non avendo più sue notizie, ha continuato a telefonargli e verso le 16.30 ha finalmente ottenuto una risposta. Questo ha permesso di dare l'allarme e i soccorritori giunti sul posto hanno visto la traccia della scivolata, riuscendo a localizzare i due alpinisti.

Dopo un'ora di operazioni nella spaccatura del ghiacciaio, i soccorritori-gendarmi del Pghm di Chamonix (Francia) sono riusciti a estrarli, ma il più anziano era già morto. Il sessantaduenne è stato portato in ospedale in ipotermia e con un trauma cranico ma non è in pericolo di vita.



