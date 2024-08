Il Servizio ostetrico torna al poliambulatorio di Aosta

Dal prossimo 9 settembre il Servizio ostetrico tornerà nella sede del poliambulatorio di via Guido Rey, ad Aosta. Il servizio era stato temporaneamente trasferito nel corso del 2023 presso i consultori di Variney e di Pont Suaz, in via straordinaria, per consentire i lavori di realizzazione della Casa di comunità.

"Il rientro nella sede di Aosta e il conseguente ritorno alla situazione precedente consente una migliore allocazione delle risorse disponibili ed un ritorno alla normalità al fine di garantire il miglior servizio possibile a tutta l'utenza del Distretto", spiega il direttore dell'Area territoriale dell'Usl, Franco Brinato.

"L'ostetrica - prosegue Brinato - sarà presente presso il poliambulatorio di via Guido Rey dal lunedì al venerdì e rimarrà anche nella sede del consultorio di Pont Suaz cinque giorni alla settimana e sarà mantenuta la presenza nel consultorio di Variney nelle giornate di martedì e giovedì. Inoltre, questa organizzazione consentirà di potenziare in maniera significativa i servizi di riabilitazione sul territorio - Fisioterapia, Logopedia, Psicomotricità dell'età evolutiva - con l'incremento della Logopedia in età evolutiva per gli utenti con difficoltà dell'apprendimento".

L'Usl comunica che "le utenti del Servizio ostetrico sono già state informate del rientro presso la sede di via Guido Rey, del mantenimento del servizio a Pont Suaz (entrambi cinque giorni alla settimana), della presenza del personale ostetrico a Variney il martedì e il giovedì e dei nuovi orari del servizio di Logopedia in età evolutiva (minorenni) che sarà attivo nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì nella sede di Variney".





