Brignone esalta La Thuile, "è la mia pista preferita"

Quella di La Thuile "è la mia pista preferita di Coppa del Mondo perché è difficile, tra le più pendenti e non dà respiro, è difficile anche per la visibilità, ci sono più ombre che luci ed è necessario fidarsi". Lo ha detto la campionessa di sci alpino Federica Brignone durante un evento a La Thuile per "lanciare" le gare di Coppa del Mondo che la località valdostana ospiterà il 14 e 15 marzo 2025, rispettivamente una discesa libera e un supergigante.

"Il fatto di avere il pubblico e tantissimi amici nell'organizzazione - ha aggiunto Brignone - è per me una emozione speciale. A La Thuile ho fatto i miei primi punti in discesa nel 2016, quando ancora non ero la sciatrice che sono oggi. Mi aspetto tantissimi tifosi a vedere queste gare. La preparazione finora è andata molto bene, mi sono dedicata in modo particolare all'atletica, con qualche giorno di sci a Breuil-Cervinia-Plateau Rosa la scorsa settimana, giusto una sciata in campo libero per riprendere. Ora partirò per Ushuaia dove resterò cinque settimane e farò il lavoro che mi servirà per tutta la stagione, perché gareggiando in più discipline d'inverno praticamente non mi alleno». La partenza per l'Argentina è prevista lunedì 26 agosto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA