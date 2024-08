Ad Arvier nascerà una comunità scientifica multidisciplinare

A partire dal prossimo autunno ad Arvier nascerà una vera e propria comunità scientifica multidisciplinare, capace di attrarre altri ricercatori e di realizzare un hub, a valenza transnazionale, per lo sviluppo scientifico e tecnologico sulla montagna. E' quanto prevede il progetto "Agile Arvier", finanziato dall'Unione europea - NextGenEU, che mira a studiare i cambiamenti climatici e valorizzare le risorse locali attraverso la ricerca sul campo e l'innovazione tecnologica.

Sette i ricercatori che sono già stati assunti: due ricercatrici esperte in sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici hanno iniziato a lavorare all'Arpa Valle d'Aosta nell'ambito dello studio sull'assorbimento di carbonio e sulle applicazioni di telerilevamento per il monitoraggio dei ghiacciai alpini; tre esperti sono stati assunti da Fondazione Montagna sicura e si occupano di gestire le azioni di ricerca nel campo del monitoraggio satellitare dei laghi glaciali e di organizzare percorsi di sensibilizzazione e di formazione sugli effetti del cambiamento climatico nello Spazio alpino; due ricercatori sono stati assunti dall'Institut agricole Régional per costruire le attività tecnico-formative e tecnico-scientifiche legate allo sviluppo economico e alla valorizzazione delle risorse locali in connessione con le filiere agroalimentari e lo sviluppo delle potenzialità dei mestieri della montagna.

"L'obiettivo di Agile Arvier - si legge in una nota - è attrarre in modo stabile nei borghi di Arvier e Leverogne giovani motivati ed impegnati a realizzare studi finalizzati a migliorare la resilienza e l'adattabilità della popolazione alpina ai cambiamenti ambientali, economici, sociali e culturali". I ricercatori saranno ospitati nei rinnovati locali di Espace T.



