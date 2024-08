Aosta in Festa, il centro della città torna a animarsi

Torna "Aosta in Festa", manifestazione che per due giorni - venerdì 16 e sabato 17 agosto - animerà il capoluogo regionale con musica, shopping, cultura ma anche cibo e artigianato. L'evento è organizzato dalla Chambre Valdôtaine, in collaborazione con Confcommercio e Coldiretti e con il patrocinio del Comune di Aosta.

Nella tensostruttura di piazza Chanoux si terrà 'Aostart', il mercatino dedicato alle produzioni e ai servizi artigianali locali che ospiterà al suo interno 25 produttori. Torna anche lo Tsaven, con i prodotti a chilometro zero degli agricoltori di Coldiretti, che sarà allestito sabato in piazza Chanoux.

Nell'occasione si terrà anche 'Commercianti in festa', iniziativa di Confcommercio Valle d'Aosta, che offrirà shopping all'aperto e occasioni nelle vie pedonali del centro per toccare con mano le offerte del commercio aostano. Con 'Visitiamo Aosta' sarà inoltre possibile partecipare a visite guidate gratuite della città per grandi e bambini, lungo itinerari anche insoliti, alla scoperta delle bellezze e della storia romana e medioevale di Aosta.

''Aosta in Festa - commenta Roberto Sapia presidente della Chambre Valdôtaine - ha come obiettivo quello di creare un fil rouge tra l'artigianato di tradizione, il commercio e l'agricoltura. Le nostre aziende hanno un marchio d'eccellenza da promuovere ed è quello della Valle d'Aosta''. Anche per il presidente di Confcommercio Graziano Dominidiato ''l'evento è un momento di festa, infatti sabato sera ci saranno 16 dj set e quattro piazze saranno trasformate in una grande pista da ballo ma anche di promozione dell'eccellenza della nostra regione e dei nostri commercianti''. Il direttore di Coldiretti Elio Gasco sottolinea: ''A questa edizione speciale del mercatino saranno presenti circa 15 produttori, e sarà l'occasione per fare conoscere le eccellenze enogastronomiche''.



