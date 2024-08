Servizio civile regionale, 20 posti per 11 progetti

E' stato indetto dall''assessorato dei Beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali, il bando di Servizio civile regionale 'Insieme per gli altri - le generazioni in incontrano', per il periodo dal 1/o novembre prossimo al 31 marzo 2025.

I progetti presentati da vari enti e associazioni sono 11 per un totale di 20 posti a disposizione per i giovani interessati, di cui quattro riservati a giovani con disabilità o in situazione di disagio, e quattro per i facilitatori che si affiancheranno a questi ultimi.

Per i giovani partecipanti a questi progetti di servizio civile è previsto un impegno di circa 90 ore mensili e un rimborso forfettario di 600 euro mensili, comprensivo delle eventuali spese di sostenute nel corso di svolgimento delle attività previste.

L'iniziativa rappresenta per i giovani di età compresa tra i 20 anni e i 25 anni, compiuti entro il termine di presentazione delle domande di iscrizione, "l'occasione - fa sapere l'assessorato - di vivere un'esperienza formativa di impegno sociale molto arricchente, in quanto permette loro di entrare in contatto con realtà interessanti e stimolanti; infatti, da un lato, si intende favorire la formazione dei giovani attraverso l'acquisizione di maggior coscienza e consapevolezza del mondo lavorativo e, dall'altro, si desidera supportare le esigenze e i fabbisogni degli enti e delle associazioni presenti sul territorio regionale".

Per partecipare al bando regionale 'Insieme per gli altri - le generazioni si incontrano' è necessario compilare e inoltrare, entro e non oltre le ore 23:59 del prossimo 8 settembre, l'apposito modulo di iscrizione esclusivamente nel formato Google moduli reperibile sul portale web 'Quijeunes Vda' curato dall'Ufficio politiche giovanili (https://giovani.regione.vda.it).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA