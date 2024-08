Chiusura notturna della statale 26 a Montjovet

"Per consentire l'esecuzione dei collaudi sulle opere realizzate" Anas ha programmato la chiusura temporanea al traffico della statale 26 "della Valle d'Aosta" a Montjovet (km 70,800). La chiusura è prevista in orario notturno tra le 23.30 di lunedì 5 agosto e le 6.30 di martedì 6 agosto "per contenere il più possibile i disagi per la circolazione".

Il percorso alternativo consigliato durante la chiusura è costituito dalla A5 tra i caselli di Verres e Chatillon. Tali prove tecniche rientrano nel progetto di allargamento della sede stradale con sostituzione delle barriere laterali per un investimento complessivo di circa 2,3 milioni di euro.



