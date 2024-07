Fipe-Confcommercio, "positivo il provvedimento sui dehors"

Il presidente Fipe Confcommercio Valle d'Aosta, Graziano Dominidiato, esprime apprezzamento per il provvedimento sul riordino delle procedure in materia di dehors per i pubblici esercizi approvato dal Consiglio dei ministri.

Condividendo le dichiarazioni del presidente di Fipe-Confcommercio, Lino Enrico Stoppani, Dominidiato commenta: "I dehors rappresentano oggi uno straordinario valore per i nostri centri urbani in termini di decoro e legalità, in quanto veicolo di attrattività per le città e di contrasto all'abusivismo, nonché fondamentali presidi di sicurezza. Questo provvedimento va nella direzione di un significativo cambio di paradigma: dall'occupazione di suolo alla progettazione di spazio pubblico per condividere con le istituzioni l'idea che i dehors sono una risorsa delle città non un problema. Decoro, legalità e accessibilità devono essere le coordinate su cui sviluppare l'azione di cambiamento sulle autorizzazioni, in un'ottica di riqualificazione e valorizzazione dello spazio urbano".



