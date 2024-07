Federico Pellegrino annuncia ritiro dopo Olimpiadi 2026

"E' arrivato il momento di dire basta alla mia carriera agonistica. Non è oggi quel momento ma è una data fissata nel calendario, ovvero la chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina del 2026. E' il momento giusto di ufficializzare questa decisione". Lo ha detto ai microfoni della Tgr della Valle d'Aosta il fondista valdostano Federico Pellegrino, campione del mondo nella sprint a Lahti 2017 e vincitore di due Coppe del Mondo di sprint, oltre che di due medaglie d'argento olimpiche, alla vigilia del raduno della nazionale azzurra in Norvegia per preparare la prossima stagione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA