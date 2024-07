Raccordo Ivrea-Santhià chiuso ai mezzi pesanti sino a fine anno

Proseguirà almeno fino al 31 dicembre 2024 il divieto di transito ai mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate, agli autobus e ai veicoli più larghi di 2,4 metri, sulla tratta autostradale Ivrea/Santhià. Lo ha riferito in Consiglio Valle il presidente della Regione, Renzo Testolin. "L'ordinanza del 19 luglio scorso di Ativa, che non era stata comunicata direttamente alla Regione, prolunga le limitazioni del percorso almeno fino a fine anno", ha detto Testolin, rispondendo a un'interpellanza del gruppo Forza Italia. Si tratta di una proroga del provvedimento di Ativa del 17 gennaio scorso.

"Con l'assessore ai Trasporti, Luigi Bertschy, abbiamo già programmato per la prossima settimana un incontro con il presidente di Ativa per verificare la situazione e avere informazioni più puntuali", ha aggiunto Testolin.

Il presidente della Regione ha spiegato che "il tunnel del Monte bianco è forse quello più gravato dal mancato passaggio di automezzi pesanti e ci siamo già confrontati con la società per avviare delle iniziative. Sicuramente il Fréjus si vede destinatario del passaggio di più mezzi con un conseguente guadagno economico ma deve anche scontare le esternalità negative legate all'aumento del traffico, che si ripercuotono sul territorio e su tutta la sua popolazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA