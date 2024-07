Fratelli d'Italia ripulisce il parco giochi del quartiere Dora

Fratelli d'Italia Vda nella giornata di ieri "ha ripulito il parco giochi del quartiere Dora all'interno del quale è presente il cantiere per la nuova mensa scolastica". Lo comunica il partito in una nota.

"Dopo aver ricevuto la segnalazione di alcuni residenti che ci hanno segnalato lo stato di totale abbandono da parte del comune abbiamo deciso di compiere un gesto simbolico, ripulendo e tagliando l'erba del parco giochi del quartiere Dora, che si trovava sommerso di rifiuti ed in uno stato di incuria di certo non degno di una città come Aosta", dichiara Lorenzo Aiello, responsabile cittadino di Fratelli d'Italia.

"Ovviamente - aggiunge - si tratta di un intervento limitato al quale ci aspettiamo che l'amministrazione risponda ponendo l'accento anche sulla sicurezza all'interno del parco, le reti del campo danneggiato infatti facevano sì che che bambini si avventurassero nel cantiere per recuperare i palloni, oppure che la rete dell'ingresso del campo quasi completamente dissaldata e a penzoloni potesse ferire qualche utente. Il fatto che si sia investito tanto in opere come la pista ciclabile e si lascino i parchi in queste condizioni la dice lunga sulla vera natura della 'rivoluzione verde' operata dalla giunta comunale, che evidentemente è interessata più ad operazioni di facciata e meno a mantenere il già cospicuo patrimonio verde della nostra città".



