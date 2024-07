Autonomia differenziata, Testolin "rischio di confusione"

"La Regione prosegue nell'attento monitoraggio del percorso del 'regionalismo differenziato' e sull'impatto dello stesso sulla nostra autonomia, con la cautela d'obbligo tenuto conto" di alcune incertezze "e del concreto rischio di confusione e di appiattimento dell'autonomia speciale, che si distingue per ragioni storiche, culturali, geografiche e sociali rispetto all'autonomia differenziata". Lo ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin, rispondendo in Consiglio Valle a un'interpellanza sul tema del gruppo Lega Vda.

"La confusione la creiamo noi - ha replicato il vicecapogruppo Erik Lavy -: è vero che sono fasi delicate da gestire, ma mi aspettavo che riguardo alle competenze in capo alla Regione ci fosse maggiore chiarezza. Questo è un treno in corsa e noi dobbiamo essere pronti a salirci sopra".



