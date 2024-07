Ad Aosta uno sportello per la tutela degli animali, mozione approvata

Il sindaco di Aosta e la giunta comunale dovranno "arricchire con adeguati strumenti lo sportello Amico in Comune, affinché gli operatori siano messi nelle condizioni di fornire adeguate ed esaustive informazioni utili a prevenire ogni forma di maltrattamento animale e ad alimentare tutti i processi di condivisione interistituzionale attorno alla promozione della cura e della presenza degli animali nel proprio territorio, affinché sia riconosciuto il loro valore affettivo ed educativo". Lo prevede una mozione approvata all'unanimità dal Consiglio comunale di Aosta. Il testo, presentato dal gruppo La Renaissance, è stato prima emendato e quindi approvato da tutta l'assemblea.

La mozione evidenzia le "molteplici funzioni" che può svolgere uno sportello, come la "sensibilizzazione sulle tematiche attinenti la tutela e il benessere degli animali", la "raccolta di reclami e segnalazioni sulla cattiva detenzione di animali da affezione, sfruttamento per fini economici, maltrattamenti ed eventuali smarrimenti e ritrovamenti di animali" e "l'organizzazione di eventi e manifestazioni specifiche, campagne informative e di sensibilizzazione riguardanti gli animali domestici presenti sul territorio comunale".

Inoltre un "obiettivo dello Sportello potrebbe essere quello di redigere e sottoporre al Consiglio comunale un regolamento comunale per i diritti degli animali e di individuare, in futuro, un immobile comunale da mettere a disposizione dei volontari dello Sportello, al fine di realizzare uno stallo o più stalli di prima accoglienza, una breve sosta e una breve degenza, per animali in difficoltà".



