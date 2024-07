Ufficio regionale del Turismo, bocciato il ricorso contro la nomina del direttore

Il Tar della Valle d'Aosta ha rigettato il ricorso della dirigente regionale Anna Maria Careri contro tutti gli atti e provvedimenti che avevano portato la giunta, nel dicembre 2023, ad assegnare l'incarico di direttore generale dell'Ufficio regionale del turismo a Davide Jaccod per una durata di tre anni.

La candidata esclusa chiedeva in particolare di annullare la delibera di nomina del 14 dicembre scorso "per difetto di motivazione" e tutti gli atti successivi, ma anche il verbale di designazione del giorno precedente e quello della commissione di valutazione delle candidature, nella parte in cui venivano espressi i giudizi di idoneità dei candidati. La Regione Valle d'Aosta si era costituita in giudizio.

Careri è l'attuale dirigente regionale della struttura Sviluppo dell'offerta, marketing e promozione turistica dell'assessorato al Turismo, sport e commercio.



