Marco Camandona ha conquistato il suo 13/o ottomila

L'alpinista valdostano Marco Camandona ha conquistato il suo tredicesimo 8.000. E' infatti salito in vetta al Gasherbrum 2, come annunciato in un post dall'Unione valdostana guide alta montagna.

La guida della società di Valgrisenche è partita nelle scorse settimane alla volta del Pakistan con l'obiettivo di scalare senza ossigeno i Gasherbrum 1 e 2, nel massiccio del Karakorum, realizzando così il sogno di conquistare senza ossigeno tutte le 14 vette che superano gli 8.000 metri di quota.

Con lui ci sono Dante Luboz, che ha abbandonato 150 metri sotto la vetta, e Abele Blanc, uno dei pochi italiani ad aver scalato tutti gli ottomila e che si è fermato al campo 2.





