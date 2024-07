Casinò, Ernst & Young scarta le partnership e la cessione

Pur se teoricamente perseguibili, tre opzioni per il futuro della Casinò de la Vallée spa sono state scartate dall'analisi commissionata ad Ernst & Young da Finaosta, in virtù del parere legale dello studio Grimaldi fornito dalla finanziaria regionale.

L' ipotesi di partnership commerciale causerebbe difficoltà nel definire e monitorare in modo univoco le responsabilità sulle performance tra le parti. Quella di una partnership societaria a maggioranza regionale avrebbe le necessità di definire il valore della società, con presenza di vincoli azionari, e di determinare accordi di governance vincolanti sul lungo periodo. La terza opzione, la cessione, viene scartata in funzione delle evidenze giuridico-normative legate alla non cedibilità a terzi di un'attività in deroga al codice penale.





