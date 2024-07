Carabinieri, altri 12 militari in servizio in Valle d'Aosta

Dodici nuovi carabinieri sono stati assegnati all'Arma in Valle d'Aosta. Arrivano dal 142/o e dal 143/o corso formativo per carabinieri effettivi, direttamente dalle scuole allievi di Reggio Calabria, Taranto, Torino, Campobasso, Roma e Iglesias. Si tratta di tre donne e nove uomini di età compresa tra i 21 e i 27 anni.

I militari hanno terminato il corso di formazione svolto nelle scuole dell'Arma e adesso sono pronti ad affiancare i colleghi già in servizio, "per rafforzare i presidi territoriali e meglio contrastare le dinamiche delittuose". Infatti, durante l'iter addestrativo - si legge in una nota dell'Arma - "i carabinieri hanno affrontato un intenso ciclo di studi, acquisendo competenze nelle modalità di primo intervento, per il contrasto alla violenza di genere, nonché in tema di reati informatici e ambientali".

Così i nuovi arrivati andranno ad aumentare "la capacità funzionale, informativa e operativa dell'Arma, alimentando gli organici delle stazioni carabinieri delle due compagnie che rappresentano il punto di riferimento per la collettività, non solo per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, ma anche per garantire vicinanza, sostegno e rassicurazione alla popolazione".

Il comandante del Gruppo carabinieri, il colonnello Giovanni Cuccurullo, ha accolto e salutato i nuovi militari, augurando loro buon lavoro.



