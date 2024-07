Fibra ottica, Cpel "più sanzioni per gli operatori inadempienti"

"Inasprire le sanzioni" per "limitare le inadempienze da parte degli operatori economici nelle fasi di realizzazione delle infrastrutture in fibra ottica" e "prevedere una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo nel completamento dei lavori, anche di ripristino". Sono le richieste dell'assemblea del Consiglio permanente degli enti locali in merito al disegno di legge regionale 152 'Disposizioni in materia di stazioni radioelettriche e di postazioni di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alle leggi regionali 4 novembre 2005, n. 25, e 12 marzo 2002, n. 1'. I sindaci hanno dato il via libera al disegno di legge, ma hanno preso atto delle proposte di emendamento al disegno di legge in oggetto, che, fa sapere il Cpel, "vanno a modificare la legge regionale 28 ottobre 2021, n. 30 con lo scopo di limitare l'impatto delle sanzioni e di circoscriverle all'ambito comunale".

In apertura dei lavori, l'assessore allo Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, ha illustrato le modifiche al disegno di legge in materia di comunità energetiche rinnovabili e autoconsumo collettivo.

L'assemblea ha inoltre espresso parere positivo all'unanimità al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2024/2026. In chiusura, via libera anche sulla proposta di atto amministrativo regionale relativo all'approvazione del Piano pluriennale 2024-2026 per lo sviluppo del sistema informativo regionale.





