Sinappe, "nuovi disordini, il carcere di Brissogne sta scoppiando"

"Tre giorni di fuoco alla Casa Circondariale di Brissogne". Lo segnala in una nota il sindaco di polizia penitenziaria Sinappe. Il 12 luglio e fino alle tre del mattino del giorno seguente c'è stata "una rivolta della sezione C1 per spalleggiare un detenuto, che per motivi pretestuosi saliva sul muro divisorio dei passeggi.

Nella serata del 13 luglio "alcuni dei facinorosi hanno impegnato nuovamente nella mediazione il personale di polizia penitenziaria per il rientro nelle proprie camere detentive.

Nella mattinata del 14 luglio, un agente di polizia penitenziaria è finito al pronto soccorso a causa di un pugno ricevuto sempre da uno dei detenuti facinorosi che da giorni oramai sono ingestibili".

Quindi "nella serata del 14 Luglio ancora una volta tutto il personale viene allertato in quanto i detenuti della sezione C1 continuano l'atto di protesta rifiutandosi di tornare nelle proprie camere di pernottamento al rientro dall'aria nel pomeriggio". A seguito di una "lunga mediazione hanno deciso di rientrare, dopo ore trascorse a passeggiare nel corridoio della sezione, in un clima di tensione e guerriglia. Nel contempo in altra sezione un detenuto ubriaco, a causa di alcool distillato ricavato dalla fermentazione di prodotti zuccherini come la frutta", ha scatenato un "incendio nel quale è stata evacuata mezza sezione a causa dei fumi e delle fiamme prontamente domate e spente dal personale di polizia penitenziaria".

Il vice segretario regionale Sinappe Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Matteo Ricucci, dichiara: "La tensione è alle stelle, i detenuti non hanno più freno. Ancora una volta richiediamo l'intervento dei superiori uffici affinché trasferiscano i facinorosi e attribuiscano del personale di polizia penitenziaria in supporto, insieme alle giuste figure professionali, a una struttura oramai al collasso".



