Testamenti biologici, in Vda uno ogni 152 maggiorenni

In Valle d'Aosta è stato depositato un testamento biologico ogni 152 maggiorenni. Il dato pone la regione alpina al settimo posto a livello nazionale in base alla classifica redatta dall'Associazione Luca Coscioni che ha promosso un accesso agli atti generalizzato ai Comuni italiani per chiedere quante Dat (Disposizioni anticipate di trattamento) sono state ricevute dall'entrata in vigore della legge a oggi.

Ad Aosta sono stati registrati un Dat ogni 108 abitanti, che colloca il capoluogo valdostano tra le prime dieci città italiane per proporzione di Dat rispetto alla popolazione (ottavo posto).



