Pnrr, finanziato progetto su sicurezza stradale e cybersecurity

Ridurre le vittime degli incidenti stradali tramite una loro rilevazione tempestiva e proteggere le tecnologie di mobilità in ambito cyber security: è l'obiettivo del progetto 'Smart social sustainable mobility platform' (Sssmp) realizzato da Gps Standard e FastAlp. Progetto che ha ottenuto il finanziamento tramite il bando dell'Ecosistema dell'innovazione Nodes (Nord ovest digitale e sostenibile) nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La Sssmp - è spiegato in una nota - "è una soluzione innovativa che si propone di sviluppare una piattaforma digitale integrata, basata su un analizzatore di segnali ottici che utilizza come sensore diffuso la fibra ottica già presente sotto il manto stradale e fino ad oggi usata solo per le comunicazioni".

"L'analizzatore - prosegue - confronta il segnale luminoso di ritorno che riceve dalla fibra ottica in stato di riposo, con quello che essa rimanda nel caso venga sollecitata da eventi esterni come un incidente. Grazie a modelli di machine learning l'analizzatore sarà in grado di discriminare tra un incidente stradale e altri segnali non rilevanti. Inoltre, la piattaforma potrà sfruttare la stessa fibra ottica per monitorare tecnologie legate alla mobilità connesse alla rete, come colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e sistemi di segnalazione per il pronto intervento, per rilevare tempestivamente un loro uso improprio da parte di hacker".



