Servizi agevolati, accordo tra Bccv e Confcommercio

"Rafforzare la collaborazione tra le realtà maggiormente rappresentative del tessuto economico e imprenditoriale valdostano continuando a dialogare insieme per porre basi solide e sicure ad un futuro per le aziende valdostane". È uno degli obiettivi della convenzione tra la Bcc valdostana e Confcommercio Valle d'Aosta.

L'accordo - si legge in una nota - "è finalizzato a promuovere servizi agevolati e migliorativi e promozioni verso gli operatori del commercio" al fine di "rilanciare nuove sinergie e condividere la reciproca promozione che va nella direzione di creare nuove opportunità a favore dei soci Confcommercio".

Bcc valdostana ha realizzato un pacchetto di servizi bancari focalizzato sulle esigenze degli associati Confcommercio, con particolare attenzione alle esigenze in termini di finanziamenti agevolati e in termini di prodotti, con particolare riferimento ai miglioramenti dei servizi di monetica e Pos.

"In questo modo - commenta Il presidente della Bccv, Davide Adolfo Ferré - rafforziamo e offriamo nuove e aggiornate soluzioni al tessuto economico e imprenditoriale valdostano con il potenziamento della nostra offerta e dei nostri servizi. La convenzione, infatti, vuole fornire risposte sempre più personalizzate e corrispondenti alle contestuali esigenze degli operatori". Aggiunge il presidente di Confcommercio VdA, Graziano Dominidiato: "Il raggiungimento di tale accordo ha come obiettivo quello di apportare dei benefici ai nostri associati che potranno contenere i costi e godere di importanti agevolazioni bancarie".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA