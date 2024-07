Ok alla riqualificazione della strada regionale a S.Marcel

La giunta regionale ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di riqualificazione della strada regionale 14 nel Comune di Saint-Marcel per una spesa complessiva di 650 mila euro. Gli interventi - si legge in una nota - "si inseriscono nell'ambito di quelli promossi dall'amministrazione regionale per l'incremento della sicurezza stradale oltre che la valorizzazione e fruizione integrata dell'area di sosta comunale e del Centro agricolo dimostrativo e sperimentale di proprietà regionale. Tale intervento è connesso con il progetto di riqualificazione dell'area di accesso al centro agricolo dimostrativo, che prevede, tra l'altro, la realizzazione di un'area di fermata dei mezzi di trasporto pubblico nonché dei bus visitatori del centro". "E' un intervento importante - ha detto l'assessore Davide Sapinet - che ci permette di mettere in sicurezza la viabilità in quella zona".

L'esecutivo ha inoltre approvato i progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi ai lavori di messa in sicurezza delle infrastrutture agricole in località Planaz Dessous, nel Comune di Fontainemore e in località Courts nel Comune di Lillianes: sono previsti gli interventi di messa in opera di due barriere paramassi ad alto assorbimento per contrastare le dinamiche di crollo dal versante a protezione delle infrastrutture stradali, agricole e residenziali.

