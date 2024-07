Ad Aosta un'estate 'tradizionalmente' bella

"Un'estate tradizionalmente bella". E' lo slogan delle manifestazioni di artigianato tradizionale che si svolgeranno tra luglio e agosto ad Aosta.

La 'regina' della programmazione è la 55/a Foire d'Eté - considerata la 'sorella' della Millenaria Fiera di Sant'Orso - che si svolgerà il 3 agosto, dalle 10 alle 20,30, nel centro storico del capoluogo valdostano. Gli artigiani presenti saranno 436. Nel corso della giornata sono previsti laboratori, animazioni, mostre, un mercatino agricolo, la sfilata degli antichi mestieri, la gara delle botti, musica e danze folcloristiche.

Il programma delle manifestazioni estive si aprirà con la mostra-concorso, giunta alla 71/a edizione, che si terrà dal 20 al 28 agosto in piazza Chanoux (213 opere presenti). L'Atelier des metiers sarà allestito, sempre in piazza Chanoux, dal primo al 4 agosto (44 imprese). In collaborazione con il Comune di Aosta dal 20 al 28 luglio ci sarà il 'Foire Festival' che prevede delle serate con i cori valdostani e delle anteprime di eventi estivi (Gran Paradiso Film Festival, Etétrad, Cactus Film Festival e Giocaosta). Infine, dopo la sperimentazione dell'anno scorso, sarà presentato 'Orsoff', un percorso alternativo e complementare alla Foire d'Eté, ospitato in spazi pubblici e privati del centro storico dal 1 al 4 agosto, che è dedicato a nuove visioni dell'artigianato che sconfina nell'arte.

"La Foire continua ad innovarsi - ha detto l'assessore regionale Luigi Bertschy - e gli artigiani sono un ponte tra la tradizione e l'innovazione. La nostra volontà è di valorizzare la città di Aosta con manifestazioni così importanti e il valore della città cresce con questi eventi". Per il presidente della Regione Renzo Testolin "è una Foire fresca e dinamica che lancia un messaggio estivo di cui abbiamo bisogno in questo momento. E' una Foire inclusiva, aperta alla tradizione ma che coinvolge la comunità in senso più ampio a partire dalla presenza dei Cori".

Il costo per l'organizzazione delle manifestazioni estive dell'artigianato di tradizione ammonta a circa 300 mila euro.





