Sindaco Cogne, "splendida risposta della popolazione"

"La risposta della popolazione è stata splendida. Tutti hanno remato nella stessa direzione.

Siamo solo all'inizio dei problemi, da qui in avanti bisognerà organizzarsi al meglio". Lo ha detto il sindaco di Cogne, Franco Allera, al termine dell'incontro in Municipio con la giunta regionale.

"E' stata una riunione positiva - ha aggiunto - dove sono stati esposti tutti i problemi. Le risposte non possono essere univoche, ma bisogna raccordarsi Insieme per affrontare i problemi. La vicinanza della giunta regionale è indispensabile, così come l'impegno messo da tutti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA