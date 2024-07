Alluvione in Valle d'Aosta, scatta solidarietà online

Scatta la solidarietà online per le attività che hanno subito danni a causa dell'alluvione dei giorni scorsi in Valle d'Aosta. Sulla piattaforma GoFundMe sono partite diverse raccolte fondi, in aiuto di singole persone, famiglie o piccole aziende, che hanno subito gravi perdite.

Tra queste una ha raccolto oltre 5.000 euro in un giorno a favore dello "Snowboard shop" di Cervinia, il cui magazzino è stato allagato: le attrezzature per la neve, oltre alla merce estiva, sono state danneggiate, con gli scaffali sommersi da acqua e fango. Altri 2.500 euro sono stati raccolti per la base "Rafting aventure" di Arnad (Echallod), allagata dalla piena della Dora Baltea. Inoltre 3.500 euro sono stati raccolti a favore della receptionist di un campeggio di Cogne che ha perso l'auto nell'alluvione. Sulla piattaforma è stata creata una pagina speciale che comprende tutte le raccolte fondi nate negli ultimi giorni in aiuto di chi ha subito danni dal maltempo in Valle d'Aosta: è raggiungibile al link https://gfme.co/maltempo-nord-italia.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA