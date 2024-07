Centinaia di volontari al lavoro a Cervinia

"La situazione è critica, si lavora a pieno ritmo, fortunatamente le temperature si sono abbassate rallentando il flusso del torrente Marmore. Dobbiamo ringraziare le centinaia di volontari, giunti da tutta la regione ma non solo, che stanno spalando il fango e ripulendo il paese". Lo ha detto il vicesindaco di Valtournenche, Massimo Chatrian, a proposito della situazione del centro di Cervinia, allagato nello scorso fine settimana dopo l'esondazione del torrente.

"Stiamo lavorando sul Marmore - ha spiegato - per liberarlo da migliaia di metri cubi di materiale che si è accumulato. Poi stiamo cercando di ripristinare un minimo di viabilità nel centro del paese per portare via tutti i detriti. Il danno maggiore si è verificato nei condomini, negli scantinati, nelle attività commerciali. Danni per milioni di euro". Inoltre - ha proseguito - "occorre rifare l'alveo del torrente, mettere in sicurezza i ponti, sistemare gli argini". "C'è grande tristezza - ha concluso - ma anche grande riconoscenza per la gara di solidarietà che è scattata e che ha coinvolto tutta la comunità valdostana. Abbiamo ancora bisogno di aiuto, in particolare di mezzi per ripulire il paese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA