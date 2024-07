Maltempo, ripartita l'evacuazione dei turisti a Cogne

E' ripartita questa mattina all'alba l'evacuazione dei turisti rimasti bloccati a Cogne a causa delle frane che hanno interrotto la viabilità verso il fondo valle.

Secondo una prima stima dovrebbero essere circa 500. Ieri gli elicotteri della Protezione civile e della guardia di finanza hanno effettuato 92 turnazioni portando al campo sportivo di Aymavilles in totale 499 persone.

Nel paese della valle del Gran Paradiso si sta lavorando al ripristino dell'acquedotto e si sta facendo una prima conta degli ingenti danni. La strada regionale è interrotta in tre punti e saranno necessarie "varie settimane" per poter ripristinare la viabilità con la stagione turistica pressoché pregiudicata.



