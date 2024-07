Giunta Vda incontra i sindaci di Cogne e Valtournenche

La giunta regionale della Valle d'Aosta a breve incontrerà i sindaci di Cogne e Valtournenche per fare il punto sui danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi. La riunione è fissata per giovedì. Al mattino l'esecutivo valdostano riceverà il sindaco di Cogne Franco Allera e gli amministratori del paese, al pomeriggio è prevista una trasferta a Cervinia per incontrare la sindaca di Valtournenche, Elisa Cicco e la sua giunta.

"Siamo concentrati sull'emergenza - ha spiegato il presidente della Regione, Renzo Testolin - tanto da annullare o posticipare tutti gli appuntamenti in calendario. L'obiettivo è di dare soluzioni alle problematiche della popolazione. Il territorio è già attenzionato, è necessario fare un punto di sintesi e poi approfondire le varie situazioni".

Tra giovedì e venerdì sarà inviata alla Protezione civile nazionale la richiesta dello Stato di emergenza (mentre il decreto per lo Stato di calamità su tutto il territorio regionale è stato firmato domenica sera). "L'iter è partito - ha aggiunto Valerio Segor, direttore della Protezione civile regionale - e ora bisogna raccogliere tutta una serie di informazioni da trasmettere a Roma. Oltre al focus sull'evento sono richiesti dati sugli interventi emergenziali, sulle spese di soccorso e di assistenza alle persone, sui danni alle infrastrutture".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA