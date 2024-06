Il Nucleo antincendio boschivo del Corpo forestale della Valle d'Aosta è intervenuto in frazione Champlong di Verrayes per spegnere un incendio nel bosco. A prender fuoco è stato un albero che è stato colpito da un fulmine. Sul posto anche gli uomini della stazione forestale di Chatillon e i vigili del fuoco volontari di Verrayes. Il fuoco è stato contenuto ed è in corso la bonifica.



