Escursionista francese soccorsa al Col de la Seigne

Si è concluso nel tardo pomeriggio un intervento del Soccorso alpino della guardia di Entreves e delle guide del Soccorso alpino valdostano per recuperare un' escursionista francese rimasta bloccata sul Col de la Seigne, a Courmayeur, a 2.400 metri di quota. L'allarme è scattato verso le 16. La donna, ferita ad una gamba, è stata raggiunta da una squadra di soccorritori a piedi in quanto a causa del maltempo l'elicottero non ha potuto alzarsi in volo.

E' stata trasportata all'ospedale regionale Parini di Aosta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA