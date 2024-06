"Aiace a macchia d'olio" porta il cinema in 15 comuni

E' in programma dal 5 luglio al 27 agosto la terza edizione di "Aiace a macchia d'olio", rassegna cinematografica estiva che "farà rivivere alla cittadinanza la magia del cinema sul grande schermo grazie a un programma di proiezioni itineranti in quindici comuni della Valle d'Aosta".

La manifestazione è "nata con l'obiettivo di diffondere la cultura cinematografica nella regione valdostana e di promuovere il legame che unisce il territorio alla settima arte". I comuni coinvolti sono: Aosta, Arvier, Chamois, Courmayeur, Gignod, Jovençan, La Thuile, Pollein, Saint-Denis, Saint-Christophe, Valpelline, Verres, La Magdeleine e La Salle.

"Con la terza edizione della rassegna, il viaggio cinematografico di Aiace a macchia d'olio si arricchisce di nuove date, visioni e formule di fruizione per grandi e piccini.

Spaziando dal film d'animazione per famiglie a titoli cult, passando per l'horror mainstream e il cortometraggio d'autore, la programmazione preserva al suo cuore la tradizione del drive-in e guarda a nuove frontiere immergendosi nella natura, sperimentando incontri con l'enologia e ibridandosi con il gioco per proporre un'esperienza a 360 gradi nel mondo della settima arte" commenta Alessia Gasparella, direttrice artistica e presidentessa di Aiace Vda.



