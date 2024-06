Sostegni all'agricoltura, disponibile un opuscolo

E' disponibile l'opuscolo "Gli aiuti per il mondo agricolo", una breve guida ai sostegni erogati dal Dipartimento Agricoltura. Lo ha comunicato l'assessorato regionale dell'Agricoltura. "In modo schematico e sintetico - si legge in una nota - l'opuscolo offre una panoramica completa degli aiuti erogati ai sensi della legge regionale 17/2016 'Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale' e nell'ambito del Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023/27, cofinanziato da fondi europei, statali e regionali".

"Dopo un proficuo confronto con le associazioni presenti sul territorio e i rappresentanti dei diversi settori agricoli - dice l'Assessore Marco Carrel - abbiamo apportato alcune modifiche al Csr, che sono state notificate alla Commissione Europea, e revisionato la legge regionale 17/2016 sulla disciplina degli aiuti regionali al settore agricolo. In questo momento credo sia importante offrire agli agricoltori e allevatori valdostani uno strumento agile e pratico, che permetta di avere una visione di insieme di tutti gli aiuti messi a disposizione per il mondo agricolo, nell'obiettivo di sostenerli nella programmazione delle loro attività e nello sviluppo strategico delle loro aziende". L'opuscolo è in distribuzione nella sede dell'Assessorato a Saint-Christophe ed è consultabile sul Canale Agricoltura del sito della Regione.

