Export Valle d'Aosta in calo del 5% all'inizio dell'anno

Nel primo trimestre del 2024 le esportazioni in Valle d'Aosta sono calate del 5,1%. E' quanto si legge nel report dell'Istat sull'export delle regioni italiane.

La contrazione è del 2,8% a livello nazionale e del 3,4% per il nord-ovest. Peggio della regione alpina hanno fatto la Puglia, il Veneto, la Liguria, la Basilicata e le Marche. In Valle d'Aosta nel primo trimestre 2023 l'export ammontava a 214 milioni di euro, nello stesso periodo di quest'anno a 203 milioni di euro.



