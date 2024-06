Europee, Centoz "Pd fondamentale come alternativa a destra"

"E' un ottimo risultato a livello nazionale ma anche a livello regionale perché confermiamo il trend nazionale. Siamo l'unica alternativa alla Meloni e a questa destra, quindi a partire dal Comune di Aosta e in Regione se si vuole costruire una alternativa alla destra il Pd è fondamentale". Lo ha detto l'ex sindaco di Aosta, Fulvio Centoz (Pd) commentando i risultati delle elezioni europee.

"Manteniamo un presidio importante - aggiunge -, ci sono stati stati 11.000 votanti in meno rispetto al 2019 e sostanzialmente in termini numerici confermiamo circa 8.000 voti, 7.900 questa volta e poco più di 8.000 nel 2019, tenendo conto che ci sono 11 mila votanti in meno, quindi direi ottimo risultato. Infine sono contento anche personalmente perché sono il valdostano più votato in Valle (2.833 preferenze) e questa è una piccola soddisfazione personale che aiuta".



