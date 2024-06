Europee, Aggravi "buon punto di partenza per Rassemblement"

"Alla luce dell'andamento generale del voto, con una marcata astensione anche e soprattutto in Valle, per il Rassemblement Valdôtain penso che questo possa essere un buon punto di partenza". Così il consigliere regionale Stefano Aggravi (Rv) commenta il voto alle elezioni europee.

"Credo invece - aggiunge - che l'area autonomista (almeno quella che non ha votato Rv) dovrebbe preoccuparsi ed interrogarsi sul proprio futuro, e non poco. I partiti nazionali che hanno registrato un maggior successo sono tutt'altro che 'amici'dell''Autonomie' e anche questo dovrebbe far riflettere chi da autonomista ha scelto di non sostenere candidature autonomiste".

