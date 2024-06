Consorzi fondiari, Carrel "importante continuare a supportarli"

"Dopo essere riusciti l'anno scorso a finanziare il contributo massimo concedibile, pari al 65%, dando così una risposta concreta, è importante continuare a supportare i consorzi che operano sul nostro territorio, preservando e mantenendo in vita le numerose infrastrutture rurali ed irrigue presenti nella nostra Regione". Lo ha detto l'assessore all'agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel, in merito agli aiuti per sostenere l'attività dei Consorzi di miglioramento fondiario, delle Consorterie e degli enti locali gestori di opere irrigue.

"Con l'applicazione delle nuove disposizioni - ha aggiunto - a partire da quest'anno è stata riservata maggiore attenzione ai Consorzi maggiormente virtuosi nella gestione dell'ente e che ripongono maggiore attenzione al loro funzionamento. A partire dalle spese sostenute nel 2023 è previsto un contributo maggiore rispetto al passato per quanto riguarda i premi relativi alle polizze assicurative".

Le domande di contributo per le spese di gestione, funzionamento e manutenzione ordinaria delle opere di miglioramento fondiario dovranno essere presentate entro il 31 luglio tramite la piattaforma informatica online (https://www.regione.vda.it/agricoltura/CMF/contributi_spese_ges tione_i.aspx).



