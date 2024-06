Rete Primary Nursing Piemonte e Valle d'Aosta, convegno a Bard

La Valle d'Aosta ospita il 15 giugno al Forte di Bard il secondo convegno interregionale della Rete Primary Nursing Piemonte e Valle d'Aosta. Il tema di questa seconda edizione è il 'Primary Nursing in divenire'.

Si tratta di un momento di formazione dedicato al modello organizzativo assistenziale Primary Nursing, un approccio basato sulla relazione con la persona dove un singolo infermiere, l'infermiere Primary, è responsabile della pianificazione assistenziale, della qualità e dell'appropriatezza del percorso assistenziale di un utente per tutta la durata della sua presa in cura.

L'evento che si svolgerà dalle 8,30 alle 16,30 è organizzato dalla Struttura Sitra (Servizio infermieristico, tecnico, riabilitativo, della Prevenzione e della professione Ostetrica aziendale) e dall'Ufficio formazione aziendale in collaborazione con la Rete Primary Nursing Piemonte-Valle d'Aosta. Il convegno accoglierà 200 partecipanti provenienti dalla Valle d'Aosta e soprattutto dal Piemonte.

"Il nostro obiettivo è creare uno spazio di elaborazione e confronto che possa supportare e orientare le diverse realtà organizzative nell'adozione del Primary Nursing, un modello che in Azienda Usl adottiamo da anni e che garantisce la presa in cura personalizzata, permettendo una maggior soddisfazione della persona assistita. Anche le famiglie, meglio informate da una relazione individualizzata e competente, sono maggiormente più integrate nel progetto di cura. E infine gli infermieri stessi, attraverso la responsabilizzazione, possono aumentare la professionalità e vedere valorizzate al meglio le proprie competenze" spiega la Laura Plati, dirigente del Sitra e responsabile scientifico del convegno insieme al professor Giuseppe Marmo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA