A Cervinia inizia la stagione dello sci estivo

A Breuil-Cervinia "la stagione invernale più lunga di sempre" termina domenica 9 giugno, quando le piste sul versante italiano chiuderanno. L'estate è alle porte e la neve lascia spazio ai sentieri e ai percorsi di mountain bike. Resta però aperta la direttrice Breuil-Cervinia-Plateau Rosà, perché da lunedì 10 giugno prosegue la stagione dello sci estivo sul versante svizzero. Il costo dello skipass internazionale è di 60 euro. Lo annuncia in una nota la società Cervino spa.

La pista '6', servita dalla seggiovia Bontadini, non garantisce più le necessarie condizioni per sciare in sicurezza; la parte alta del Ventina, ancora ben innevata, verrà invece chiusa per consentire l'inizio dei lavori di sostituzione della seggiovia Lago Goillet, un progetto avviato lo scorso anno che si concretizzerà in questi mesi, per offrire un nuovo impianto di risalita a partire dalla prossima stagione invernale.

Per festeggiare il primo anno di apertura del Matterhorn Alpine Crossing, che dallo scorso luglio collega l'Italia alla Svizzera con un impianto che permette di raggiungere il Piccolo Cervino, solo il 30 giugno sarà applicata una tariffa ridotta: andata e ritorno Breuil-Cervinia - Piccolo Cervino costerà 54,50 euro, la tratta Breuil-Cervinia - Zermatt (e ritorno) 109 euro.





