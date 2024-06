DonaCibo 2024, raccolti 6.500 chili di generi alimentari

Con la raccolta di quasi 6.500 chilogrammi di generi alimentari a lunga conservazione si è chiusa l'edizione 2024 del progetto "Donacibo", promosso dal Banco Alimentare per la Valle d'Aosta e che si è svolto in 27 istituzioni scolastiche regionali. "Questo risultato - commenta la presidente del Banco alimentare, Marinella Ciarlo - conferma ancora una volta la grande generosità della comunità valdostana che in questi anni di presenza sul territorio regionale non ha mai fatto mancare il prezioso sostegno".

"Donacibo" propone la raccolta, da parte degli alunni, di generi alimentari da destinare alle famiglie bisognose della Valle d'Aosta. Il programma ha coinvolto 8.709 alunni (1.343 della scuola dell'infanzia, 3.207 della primaria, 1.998 delle scuole medie e 2.162 delle superiori). Alcuni volontari, inoltre, hanno raccontato nelle scuole l'attività della rete Banco Alimentare: "Nelle classi dell' infanzia e nelle primarie si è posta particolare attenzione al tema della condivisione e del dono come valori educativi; nelle scuole medie si è dimostrato come lo spreco alimentare avvenga soprattutto nelle nostre case e quale sia il valore delle scadenze dei prodotti distinguendo le muffe buone da quelle cattive; alle superiori il tema dell'economia circolare ha visto come la possibilità di rigenerazione di elementi apparentemente senza vita sia ormai esperienza produttiva di numerose aziende italiane".



