Maestri di sci morti sul M.Zerbion. Tajani, 'sport in lutto'

"Piangiamo la morte di due giovanissimi rocciatori, uno era campione di sci, parte della nostra nazionale. Veramente un lutto non solo della Valle d'Aosta ma dello sport italiano. Stiamo perdendo tanti giovani, queste vite si aggiungono ai tre finanzieri che sono morti in servizio mentre facevano esercitazione in roccia". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro per gli affari esteri, Antonio Tajani, durante un appuntamento elettorale ad Aosta, aggiungendo: "Dobbiamo guardare che non sia il cambiamento climatico che rende più friabili le montagne. Dobbiamo impegnarci tanto, con grande serietà e pragmatismo, per combattere il cambiamento climatico e per difendere la natura".

Per quanto riguarda le prossime elezioni Tajani ha detto: "Io sono sempre fiducioso, vedo tanto entusiasmo tra la gente, stiamo lavorando per superare quota 10% poi dipenderà dagli elettori. Quello che conta è vedere che c'è una forza politica come Forza Italia che parla di programmi, non attacchiamo nessuno, parliamo di cose concrete e vogliamo convincere il maggior numero di cittadini ad andare a votare e vogliamo essere un punto di riferimento anche per coloro che fino ad oggi non sono andati a votare".



