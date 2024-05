Sci di fondo, piste ancora aperte a Gressoney

Nevicate a primavera inoltrata, temperature piuttosto basse e condizioni eccellenti in quota hanno spinto i gestori della pista di fondo al lago Gabiet di Gressoney-La-Trinité ad aprire al pubblico sabato 1 e domenica 2 giugno. La pista, che ha ospitato nei giorni scorsi il primo raduno della nuova stagione della Nazionale italiana di fondo, è in ottime condizioni. Il comune, in accordo con Monterosa Ski, ha confermato l'apertura degli impianti di risalita che permettono di raggiungere la pista. Il costo per la salita e la discesa è di 11 euro e include l'accesso alla pista.



