Coltellata all'addome, chiesto processo per tentato omicidio

La procura di Aosta ha chiesto il rinvio a giudizio, con l'accusa di tentato omicidio, per Andrea Dorindo, di 21 anni, di Verrès, accusato di aver aggredito un uomo di 32 anni, di Aosta, di origini marocchine, e un'altra persona sempre residente nel capoluogo regionale. Per gli altri tre giovani che erano con l'imputato è stato chiesto il processo con l'accusa di lesioni.

Il trentaduenne aveva rischiato di morire a causa di una coltellata all'addome ed era stato a lungo ricoverato in terapia intensiva. I fatti risalgono al 10 settembre dello scorso anno.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i due aostani erano andati a Verrès per chiedere spiegazioni, dopo che la sera prima il fratello dell'uomo aggredito era stato colpito al volto con una bottiglia durante la 'festa dei coscritti' di Montjovet.

Dalle indagini era emersoche i due erano stati intercettati dai giovani verreziesi nei pressi della rotonda di viale Primo Maggio e lì sarebbero stati aggrediti.



