Botte e abusi alla compagna, giudici d'Appello lo assolvono

I giudici della Corte d'appello di Torino hanno assolto dall'accusa di maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni nei confronti della compagna un uomo di 60 di Aosta. Lo hanno condannato, invece, a quattordici mesi per non aver versato gli assegni di mantenimento ai tre figli minori e per l'accusa di atti persecutori. A dicembre dello scorso anno, l'imputato, difeso dall'avvocato Rolando Chiodo, era sto condannato a otto anni di reclusione, con il rito abbreviato.

I fatti risalgono alla primavera del 2022, quando l'ex compagna lo aveva denunciato dopo una convivenza di dieci anni. La donna aveva raccontato agli inquirenti di aver subito a lungo maltrattamenti e di essere stata costretta ad avere rapporti sessuali anche quando non voleva. L'uomo era così andato via di casa, e in quel periodo aveva iniziato a mandarle continue e-mail, ad aspettarla sotto l'abitazione con la scusa di voler vedere i figli. L'ex compagna lo aveva così nuovamente denunciato.



