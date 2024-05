E' stato riaperto al traffico il Colle del Piccolo San Bernardo, tra Italia e Francia, a circa 2.200 metri di quota. Le frese di Anas e del gestore stradale francese hanno rimosso gli ultimi metri di neve in corrispondenza del confine di Stato per consentire l'apertura del colle e il passaggio dei primi veicoli.

Alla cerimonia erano presenti dirigenti, funzionari e operatori dei rispettivi gestori impegnati nelle ultime settimane nelle attività di sgombero neve lungo le tratte di competenza, oltre ai rappresentanti delle forze dell'ordine e alle autorità provenienti da Italia e Francia. La statale 26 della Valle d'Aosta, chiusa per la stagione invernale dal 2 novembre scorso, è riaperta a partire da località Les Suches, nel Comune di La Thuile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA