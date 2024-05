Una nuova app per il servizio Allo Nuit

E' disponibile da alcuni giorni, sugli store di iOS e Android, la nuova app "Allô Nuit", progettata per migliorare e facilitare i servizi di mobilità serale e notturna nei comuni di Aosta, Aymavilles, Brissogne, Charvensod, Gignod, Gressan, Jovençan, Pollein, Quart, Roisan, Saint-Christophe, Sarre, Nus, Fénis, Saint-Marcel, Saint Pierre e Villeneuve. A svilupparla è stato Giosuè Addario, socio di CNA Valle d'Aosta: "L'applicazione permette agli utenti di prenotare il servizio di trasporto con un preavviso minimo di 20 minuti, garantendo una pianificazione efficiente e senza attese e l'algoritmo tende a riempire i posti disponibili di un veicolo per ogni tratta, permettendo una riduzione del costo per gli utenti".

"Abbiamo pensato che un gestire le prenotazioni tramite app potesse migliorare il servizio, rendendolo più fruibile ed efficace per gli utenti - spiega Salvatore Addario, titolare dell'agenzia che a partire da gennaio gestisce il servizio Allô Nuit, nel quale sono coinvolti anche diversi taxi e Ncc di Aosta.



