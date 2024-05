Un questionario sull'impatto dell'audiovisivo in Valle d'Aosta

Un questionario online, attivo fino al 12 giugno, per misurare l'impatto della produzione audiovisiva in Valle d'Aosta. L'indagine è condotta dall'agenzia TurismOk rispetto alle ricadute turistiche ed economiche generate dalla produzione supportata e finanziata da Film Commission Vallée d'Aoste. Prevede un'analisi dei dati (economici e turistici, sulla rassegna stampa, il web e i social) e una serie di interviste con i principali attori coinvolti (operatori e produttori del settore audiovisivo, stakeholder, turisti e residenti), oltre al questionario online.

"Chiediamo a tutti di darci una mano partecipando alla nostra indagine, prendetela un po' come un quiz divertente. Più dati raccogliamo, più avremo un quadro esaustivo di quanto la promozione del nostro territorio passi attraverso il cinema e la televisione e questo sarà di grandissimo aiuto per migliorare le nostre strategie" commenta Alessandra Miletto, Direttrice della Film Commission. Il questionario si trova al link al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRH2e5H0yBj47F4AVEvDya EMkVvz5FAS2KD1mNgxFR6FFxZQ/formResponse .



