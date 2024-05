Cdm Zermatt-Cervinia, sarà sciolta la Fondazione Gran Becca

Il Consiglio comunale di Valtournenche ha espresso parere favorevole all'unanimità allo scioglimento della Fondazione Gran Becca. La sindaca, Elisa Cicco, ha spiegato, si legge in una nota, che "la Fondazione era stata costituita per organizzare le gare di Coppa del Mondo di sci alpino e si era optato per questa tipologia di ente in conseguenza della necessità di operare in logica transfrontaliera. Si era trattato di scelte compiute dalla precedente amministrazione comunale, in regime di urgenza. Già dopo il primo anno di operatività, erano sorti dubbi in merito all'opportunità di mantenere questa Fondazione, in considerazione dei costi di gestione elevati. Non si era proceduto nel 2023, anno delle elezioni comunali, ma si era deciso di agire in tale direzione nel 2024, incaricando della gestione della gara un'apposita sottosezione del Consorzio operatori turistici. La decisione di Fisi di congelare la gara non è dunque la causa dello scioglimento".

Il Comune di Valtournenche è "disponibile a organizzare ulteriori eventi sportivi che fossero proposti da Federazioni o dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, offrendo il proprio supporto per il tramite del Consorzio. Il Comune crede infatti fortemente nel valore delle manifestazioni agonistiche di rilievo internazionale quale veicolo promozionale".



