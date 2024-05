Anche nel 2024 le misure a sostegno delle persone con disabilità

Sono state rifinanziate due misure a sostegno delle persone con disabilità: il voucher di conciliazione e gli incentivi alle assunzioni per sostenere e favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone con disabilità. Lo comunica l'assessorato dello Sviluppo economico, formazione, lavoro.

Con il voucher di conciliazione è possibile richiedere un contributo per la fruizione di servizi di conciliazione nel periodo estivo da parte delle famiglie con a carico figli con disabilità (ai sensi della l. 104/92), di età compresa tra i 3 e i 21 anni. Il voucher, richiedibile fino al 29 settembre prossimo, sarà erogato a copertura delle spese sostenute fino a un importo massimo di 2.000 euro. Tutte le informazioni sono online. L'assessore Luigi Bertschy ricorda come "dal 2021, anno in cui è stato inserito in via sperimentale il voucher per la conciliazione del tempo lavoro e famiglia per lavoratrici e lavoratori con figli con disabilità, a oggi lo strumento si è sempre più adeguato alle esigenze dei beneficiari ed è stato apprezzato e utilizzato durante le scorse edizioni.

L'assessorato rinnova per l'anno 2024 questo strumento in quanto lo ritiene fondamentale per sostenere i genitori nella conciliazione il lavoro e la famiglia con ricadute positive nella comunità".

E' stata rifinanziata, inoltre, la misura relativa agli incentivi alle assunzioni per sostenere e favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone con disabilità, iscritte negli elenchi del collocamento mirato (ai sensi dell'articolo 8 della l. 68/1999). L'incentivo, richiedibile per un periodo massimo di 24 mesi, è pari a 10 mila euro annui per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato e a 12 mila euro annui per persone appartenenti a specifiche categorie protette. Gli interessati possono consultare il portale dedicato.



